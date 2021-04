Bayern, Flick sull'assenza di Lewa: "Sarà una sfida per tutti. Serve ancora più spirito di squadra"

vedi letture

In vista del big match contro il RB Lipsia, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su come sostituire l’infortunato Lewandowski: “Muller può fare sia il nove sia il dieci e poi volendo c’è anche Gnabry che può agire al centro dell’attacco. Sarà una bella sfida per tutti noi non far sentire l’assenza di Robert, dobbiamo giocare di squadra, cercando di stare stretti e vicini. Serve ancora più spirito di squadra per superare questa assenza. Questo è un momento clou della stagione come sempre e i miei ragazzi sonno come affrontare delle settimane decisive. - continua Flick parlando poi di Boateng – Il Bayern sostiene sempre i suoi giocatori e lui nonostante una situazione difficile sta giocando su ottimi livelli e sta avendo un miglioramento costante. È tornato al top della forma e lo si è visto nelle ultime gare. Credo che possa dare delle garanzie anche a Low se il ct deciderà di convocarlo per l’Europeo”.