Ufficiale Bayern, Lovro Zvonarek si trasferisce in prestito al Grasshoppers fino al 30 giugno 2026

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane trequartista croato Lovro Zvonarek al Grasshoppers, dove resterà fino al termine della stagione. Il 20enne proseguirà così il suo percorso di crescita in Svizzera, dopo una stagione positiva in prestito agli austriaci dello Sturm Graz.

Zvonarek, arrivato al Bayern nell’estate 2022 dallo Slaven Belupo, ha già vissuto un'importante esperienza europea. Con lo Sturm Graz ha disputato 22 partite tra campionato e coppe, segnando due reti e contribuendo alla conquista del titolo austriaco per il secondo anno consecutivo. Ha anche accumulato minuti in Champions League, un'esperienza che ha accresciuto il suo bagaglio tecnico e tattico.

"Lovro ha acquisito un’esperienza preziosa in Austria, sia in Bundesliga che in Champions League, e ha dato un contributo concreto alla difesa del titolo con lo Sturm Graz", ha commentato Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern. "Ora compirà il prossimo passo in Svizzera, dove potrà giocare con continuità. Continueremo a seguirlo da vicino nel suo percorso".

Con 39 presenze, 12 gol e 7 assist nella seconda squadra del Bayern, Zvonarek ha già dimostrato grande potenziale, confermato anche dalle sue 4 apparizioni con la prima squadra a partire da gennaio 2024. Il croato è legato al Bayern da un contratto fino a giugno 2027. Curiosità: il Bayern affronterà proprio il Grasshoppers a metà agosto, in un'amichevole pre-campionato. Sarà l’occasione per rivedere da vicino il talento di Zvonarek.