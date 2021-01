Bayern Monaco, Flick: "Stiamo trovando continuità, possiamo migliorare alcuni aspetti"

vedi letture

Le dichiarazioni di Flick dopo Schalke 04-Bayern Monaco 0-4

Il mister del Bayern Monaco Hansi Flick ha commentato così la netta vittoria per 0-4 ottenuta in trasferta contro lo Schalke 04: "Non sono del tutto soddisfatto di quello che abbiamo mostrato. Abbiamo segnato quattro gol, ma avremmo dovuto fare meglio quando avevamo il possesso. In fase difensiva abbiamo concesso alcune azioni allo Schalke, a volte in modo troppo agevole. Sono comunque molto soddisfatto dei nove punti che abbiamo ottenuto nelle ultime tre partite. Dopo le due sconfitte a Kiel a Mönchengladbach, era importante ritrovare una certa stabilità. Ora abbiamo concesso zero gol per la seconda volta consecutiva".