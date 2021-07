Bayern Monaco, Nagelsmann su Sule: "Lo conosco dall'Under 16. Può tornare su grandi livelli"

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann è tornato a parlare di uno dei temi caldi in casa bavarese come la permanenza del difensore Niklas Sule dicendosi fiducioso sul fatto che il giocatore possa tornare sui suoi livelli e restare nel club: “Se capisce di dover lavorare come sa sono fiducioso che possa tornare a esprimersi sui livelli che tutti conosciamo. In fondo ora c’è un allenatore che lo ha visto crescere fino dall’Under 16. - ha spiegato Nagelsman a Sportbild - Io credo che sia importante essere chiari e trasparenti con i giocatori e che questi debbano capire anche le esigenze del club. Il suo contratto scade fra un anno, la scorsa stagione non è stata felicissima, ma sono convinto che possa tornare a mostrare il proprio valore”.