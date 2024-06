Ufficiale Bayern Monaco, rinnovo e prestito per Hyun-ju Lee: firma fino al 2027 e va all'Hannover

Operazione in uscita per il Bayern Monaco, che riguarda un suo talento. Si tratta di Hyun-ju Lee, trequartista classe 2003 che per il momento ha militato nella formazione B dei bavaresi. Il calciatore sudcoreano è stato girato all'Hannover con la formula del prestito, ma prima ha rinnovato con il club di Monaco di Baviera fino al 2027.

Di seguito il comunicato ufficiale della squadra che lo ha appena accolto: "Giusto in tempo per l'inizio degli allenamenti, l'Hannover 96 presenta il suo terzo nuovo acquisto quest'estate: il centrocampista Hyunju Lee arriverà al Maschsee in prestito per un anno dall'FC Bayern Monaco. Il 21enne nazionale juniores sudcoreano avrà quindi un'opzione di acquisto".