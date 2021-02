Belenenses-Porto 0-0 e apprensione per Nanu. Violento scontro di gioco, ambulanza in campo

Pareggio fra Belenenses e Porto nell'incontro valido per il 17° turno del massimo campionato portoghese. Grande paura a cinque minuti dalla fine quando il portiere dei padroni di casa Stanislav Kritsyuk per sventare un'offensiva avversaria travolge l'attaccante del Porto Nanu che era lanciato a tutta velocità. È quest'ultimo ad avere la peggio, rimanendo privo di sensi per alcuni istanti. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Finisce a reti inviolate con gli uomini di Sergio Conçeiçao che sprecano un'importante occasione per avvicinarsi e mettere pressione allo Sporting CP primo in classifica. La distanza fra le due squadre è di tre lunghezze, con gli uomini di Ruben Amorim impegnati domani sera sul campo del Maritimo.