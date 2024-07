Ufficiale Ben Bereton Diaz lascia il Villarreal e torna in Inghilterra: l'annuncio del Southampton

Ben Bereton Diaz lascia il Villarreal e vola in Premier League: l'attaccante anglo-cileno è un nuovo giocatore del Southampton per le prossime quattro stagioni. Ad annunciarlo sono gli stessi Saints tramite il seguente comunicato ufficiale: "Il Southampton Football Club è lieto di annunciare la firma di Ben Brereton Díaz dal Villarreal CF con un contratto quadriennale.

L'attaccante 25enne, nato a Stoke-on-Trent, ha molta esperienza in Inghilterra, avendo fatto carriera nei ranghi dell'Academy al Nottingham Forest, dove ha vinto il premio Championship Apprentice of the Year nel 2017. Inizialmente in prestito al Blackburn Rovers nel 2018, Brereton Díaz si è trasferito definitivamente all'Ewood Park, dove ha eccelso nel campionato, segnando 47 volte in 177 presenze in un periodo di cinque anni nel Lancashire, inclusi 38 gol nelle ultime due stagioni.

Dopo aver rappresentato l'Inghilterra a livello Under 19 e Under 20, è stato al Blackburn che Brereton Díaz ha attirato l'attenzione della nazionale cilena, per la quale si qualifica tramite sua madre. Al suo debutto in nazionale nel 2021, ha segnato sette gol in 33 presenze in nazionale maggiore, l'ultima delle quali nella Copa América di quest'anno, ed è stato calciatore cileno dell'anno nel 2022".