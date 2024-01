Ufficiale Villarreal, zero gol per Bereton Diaz. Il cileno prova a rilanciarsi allo Sheffield United

Ben Brereton Díaz torna in Inghilterra dopo sei mesi. L'attaccante cileno lascia il Villarreal dopo un deludente bottino di zero reti in 20 presenze fra tutte le competizioni. E si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione allo Sheffield United.

24 anni, è stato nominato "giocatore cileno dell'anno" nel 2022. Nonostante la nazionalità, Bereton Díaz è nato a Stoke-on-Trent e cresciuto anche calcisticamente in Inghilterra. Le prestazioni migliori le ha offerta al Blackburn Rovers, dove nel 2021/22 ha segnato 22 reti in 37 partite. Il trasferimento allo Sheffield United gli permette di misurarsi per la prima volta in Premier League. I blades sono in una situazione complicata, ultimi in classifica con soli 9 punti ottenuti in 20 partite. La zona salvezza dista 7 punti.