Benzema carica il Real in vista del Clasico: "È una finale, la partita più bella del mondo"

vedi letture

Karim Benzema ha parlato ai canali ufficiali de LaLiga a pochi giorni dal Clasico, crocevia importantissimo per il campionato del Real Madrid: "È la partita più bella del mondo e la affronteremo come se fosse una finale. Real e Barcellona sono due squadre che hanno una grande storia e come sempre sarà una partita difficile contro una squadra a cui piace avere il controllo della palla. Noi entreremo in campo per vincere. Il Barcellona ha un buon portiere e poi c'è Messi, un giocatore che fa tutto . Dobbiamo stare molto attenti perché è molto pericoloso".

Il francese è sulla buona strada per fare di questa stagione la migliore della sua carriera in termini realizzativi, ma pensa solo ad aiutare il Real Madrid a vincere la partita e il campionato: "Non so se questa sia la mia stagione migliore, ogni anno parto da zero e cerco di migliorarmi. L'importante è vincere. In campo mi sento libero, faccio quello che voglio e aiuto la squadra. Mancano diverse partite e questo campionato si deciderà alla fine. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale".