Benzema torna in Nazionale. La reazione di Valbuena: "Bene se può dare qualcosa ai bleus

Matieu Valbuena, protagonista suo malgrado dell'affaire a sfondo sessuale che lo ha visto coinvolto nel 2015 e che gli ha chiuso le porte della nazionale francese ha commentato il ritorno di Karim Benzema, accusato di essere stato coinvolto in un tentativo di ricatto nei confronti del collega: "Non ho commenti da fare. Se può dare qualcosa alla Francia, tanto meglio per i bleus" ha dichiarato ai microfoni di RMC Sport, aggiungendo: "Per me Deschamps ne uscirà vincitore in ogni caso. Se la Francia vincerà si dirà che si è saputo adattare nonostante un contesto complicato. Se la Francia andrà male non gliene si farà una colpa. In attacco non aveva garanzie, ha fatto le sue scelte". E Valbuena è stato chiamato da Deschamps? "No e non mi aspetto niente. Quando le cose vanno bene tutti parlano di te, appena sparisci un attimo dai radar non puoi aspettarti nulla. Faccio la mia vita, mi diverto in campo".