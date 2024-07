Ufficiale Borja Garcia dice addio dopo una vita al Girona. Il saluto: "Segno indelebile della storia del club"

Il Girona ha confermato la partenza di Borja García. Terminato il contratto con la società spagnola il 30 giugno, il centrocampista 33enne saluta dopo 8 stagioni in biancorosso. Un addio pesante, essendo diventato uno dei giocatori più importanti della storia recente del club.

Il trequartista classe '90 ha vissuto entrambe le promozioni del Girona in Primera Division, nel 2017 e nel 2022, ed è il terzo giocatore con il maggior numero di presenze con la maglia del club nel calcio professionistico insieme a Àlex Granell (233), alle spalle solo di Cristhian Stuani (248) e Juanpe (246).

Una vita al Girona. Il playmaker madrileno è arrivato al Girona nel 2015 dal Córdoba ed è partito nel 2020 per l'Huesca. A distanza di un anno però è rientrato in patria, nel 2021, diventando uno degli artefici del ritorno del club nel massimo campionato spagnolo. Nella stagione 2022-2023 ha collezionato appena 11 presenze e in questa stagione non è nemmeno entrato nella rosa della prima squadra, ostacolato dagli infortuni.

Il saluto finale del Girona. "La carriera di Borja García riflette, senza dubbio, la storia di un calciatore di talento che ha trovato nel Girona il luogo migliore per consolidare la propria carriera. La sua dedizione, il suo talento e la sua professionalità sono stati fondamentali per la squadra e il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella storia del club", la chiosa del comunicato.