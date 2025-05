Ufficiale Borussia Dortmund, Svensson firma fino al 2029: "Mi sono integrato rapidamente"

Il Borussia Dortmund ripone fiducia in Daniel Svensson. Come annunciato dallo stesso club giallonero tramite comunicato ufficiale e diffuso sui social media, il terzino sinistro svedese classe 2002, in prestito (per 1,5 milioni) dal Nordsjaelland dallo scorso 3 febbraio, rimarrà al BVB. La dirigenza tedesca ha esercitato l'opzione di acquisto concordata con la società danese al momento dell'accordo a titolo temporaneo e ora il 23enne ha firmato con il Borussia fino al 30 giugno 2029. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, la spesa si aggira intorno tra i 5,5 e i 6 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha dichiarato: "Daniel ha soddisfatto appieno le nostre aspettative fin dal primo giorno. Si è ambientato rapidamente e ha arricchito subito la nostra squadra con le sue prestazioni. La sua intensità e flessibilità si adattano molto bene al nostro stile di gioco e ci offrono molte opzioni. Inoltre, Daniel è anche una brava persona e un professionista esemplare. Per noi era quindi logico legarlo definitivamente al Borussia Dortmund".

In tre mesi Svensson ha disputato 15 partite ufficiali, partendo titolare in 11 occasioni. In questo periodo ha segnato un gol e fornito due assist. Dopo aver firmato il giocatore ha parlato ai canali ufficiali del BVB: "Sono stato accolto molto bene qui e mi sono integrato rapidamente nella squadra. Sono molto felice di poter continuare a giocare per il Borussia Dortmund. È un grande club con tifosi straordinari. Il mio obiettivo è poter festeggiare insieme dei successi. Per questo lavorerò duramente ogni giorno".