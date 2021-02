Borussia Monchengladbach, i big con la clausola: Neuhaus e Thuram hanno i prezzi fissati

Secondo quanto riportato dalla Bild l'attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, avrebbe una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Non è l'unico big dei Fohlen con un prezzo già fissato e che potrebbe lasciare: il centrocampista Florian Neuhaus può infatti andar via in caso un club decida di spendere 40 milioni. Stesso dicasi per il tecnico Marco Rose, che con 5 milioni può risolvere il suo contratto. Nel suo caso la destinazione sembra già abbastanza scontata: il Borussia Dortmund lo sta aspettando.