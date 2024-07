Ufficiale Bosko Sutalo riparte dal Belgio: l'ex Atalanta e Verona firma con lo Standard Liegi

vedi letture

Nuova avventura per Bosko Sutalo. Il centrale croato lascia la Dinamo Zagabria e si trasferisce in Belgio: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con lo Standard Liegi.

Sutalo, classe 2000, ha giocato in Italia per due anni e mezzo vestendo le maglie di Atalanta e Verona. I bergamaschi lo avevano prelevato dall'Osijek, club in cui aveva debuttato tra i professionisti, e poi lo hanno ceduto nell'estate del 2022 alla Dinamo. Dopo due stagioni e cinque titoli conquistati, adesso il 24enne lascia di nuovo il suo Paese d'origine.