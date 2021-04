Carragher furioso per il gol annullato a Bellingham. Diverbio con Richards in tv

vedi letture

Il gol annullato a Jude Bellingham nella sfida di ieri sera fra Manchester City e Borussia Dortmund ha fatto andare su tutte le furie l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher che nel dopo gara sulla CBS ha avuto un acceso diverbio con un altro ex calciatore come Micah Richards. “Stiamo parlando del VAR e di come sta rovinando le partite perché toglie all’arbitro la gestione della sfida”, ha esordito l’ex Manchester City scatenando la reazione del collega: “So perché non hai voluto il VAR questa sera, ma Gesù Cristo questa gara sarebbe dovuta finire 2-2, è una sciocchezza quella che dici, si tratta di una situazione unica come fai a non capirlo? L’arbitro averebbe dovuto far finire l’azione anche se pensava che fosse fallo e poi nel caso andare a controllare al VAR ed eventualmente cancellare quel gol, invece ha reso impossibile tutto questo con il suo fischio”.