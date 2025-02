Ufficiale Cercato anche dal Milan, Rossing-Lelesiit preferisce l'Amburgo

Entrato ormai in pianta stabile nei ranghi del Lillestrom, Alexander Røssing-Lelesiit (18) sembrava sul punto di trasferirsi al Milan. Ma l'attaccante norvegese ha scelto la Zweite Bundesliga e l'Amburgo. Contratto a lungo termine, come riferisce il club anseatico, per un giocatore che ama disimpegnarsi su entrambe le fasce dell'attacco.