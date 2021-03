Chelsea-Everton 2-0, le pagelle: Havertz brilla, Richarlison peggiore in campo

CHELSEA-EVERTON 2-0 (32’ aut. Godfrey, 65’ rig. Jorginho)

CHELSEA

Mendy 6 - Per la prima parata della serata deve attendere il 45’, facile su Gomes. Attento e concentrato, non si lascia sorprendere.

Azpilicueta 6 - Deciso negli interventi, lascia poco spazio a Sigurdsson per impostare e accendere la luce negli ultimi trenta metri.

Christensen 6.5 - Un vero e proprio muro, nel primo tempo è decisivo quando sbarra la strada a un Richarlison involato verso la porta avversaria.

Zouma 6.5 - È sempre il primo a impostare da dietro, passaggi mai banali. Nell’uno contro uno se la cava piuttosto bene contro Iwobi.

James 6 - Attento dietro, non soffre la superiorità numerica dell’Everton sulla fascia. Quando può si propone anche in avanti.

Kovacic 5.5 - Perde un bel po’ di palloni, soprattutto nei primi 45’. Non brilla particolarmente, la mossa di Tuchel di schierarlo dal 1’ al posto di Kante non paga (Dall’80’ Kante s.v.).

Jorginho 6.5 - Qualche fallo ingenuo, ma tutto sommato è sempre nel vivo della manovra del Chelsea. Compitino, da sufficienza. E segna il gol della sicurezza dal dischetto.

Marcos Alonso 6.5 - È una furia sulla sinistra, s’inserisce con i tempi giusti e da un suo cross arriva l’autorete di Godfrey. Sfiora anche la gioia personale.

Hudson-Odoi 5.5 - Nel primo tempo si vede a sprazzi, troppo poco per quelle che sono le aspettative. Nella ripresa si accende e va più volte alla conclusione, ma non basta (Dal 65’ Mount 6 - Entra sul risultato di 2-0, entra per ordinaria amministrazione).

Havertz 7 - Sembra ispirato, si muove per tutto il campo senza dare punti di riferimento e propizia l’autorete dell’1-0, oltre al rigore trasformato da Jorginho. Sembra l’Havertz dei giorni migliori.

Werner 5 - Molto mobile, ma anche fuori dal gioco. Tocca qualche pallone sulla trequarti, ma spesso va a sbattere contro Keane. E si divora almeno tre limpide occasioni da rete (Dal 90’ Pulisic s.v.).

EVERTON

Pickford 6 - Reattivo nel finale di primo tempo quando evita la clamorosa seconda autorete, incolpevole su quella di Godfrey. Nella ripresa causa il fallo da rigore su Havertz, ma non gli si può rimproverare nulla: se l’Everton ne incassa solo due, i meriti sono solo suoi.

Holgate 5.5 - Un giallo inevitabile nel primo tempo che ne condiziona un po’ la gara: non affonda mai il tackle per il pericolo della doppia ammonizione e soffre.

Keane 6 - Ruvido e deciso negli interventi, ma anche molto intelligente: legge in anticipo le intenzioni degli avversari.

Godfrey 5 - Sfortunato quando il pallone toccato da Havertz sbatte su di lui e finisce nella propria porta. L’unica sbavatura di una partita ben giocata.

Digne 6 - Va diverse volte al cross, si propone con insistenza. E dietro contiene alla grande le rare discese di James.

Allan 5.5 - Meno aggressivo del solito, lascia anche un po’ troppo spazio ai centrocampisti avversari.

Gomes 5.5 - Nel primo tempo viene un po’ offuscato da Jorginho: dovrebbe essere lui a dare qualità, ci riesce ad intermittenza (Dal 76’ Bernard s.v.).

Iwobi 5 - Si muove tanto, fa avanti e indietro sulla fascia. Ma i suoi cross sono poco precisi e spesso troppo corti e di facile lettura (Dal 55’ Davies 5.5 - Entra per dare la scossa sulla fascia, ma il risultato non cambia).

Sigurdsson 5 - Viene chiuso bene da James e Azpilicueta, è il grande assente ingiustificato. Dovrebbe dare idee e vivacità in avanti e invece non lascia il segno (Dal 70’ King 6 - Prova a dare un po’ di fisicità in avanti, ma di palloni giocabili ne arrivano pochi.).

Richarlison 5 - Lento e impacciato con il pallone tra i piedi, a fine primo tempo spreca anche una ripartenza che sarebbe potuta diventare pericolosissima.

Calvert-Lewin 5.5 - È costretto a fare reparto da solo, Richarlison lo aiuta poco e contro tre maglie è quasi chiamato a un’impresa. Non riesce mai a concludere a rete.