Chelsea imbattuto con Tuchel. Il segreto? Messaggi in codice per confondere gli avversari

I codici segreti alla base della rinascita del Chelsea con Thomas Tuchel. Il Sun ha svelato uno dei trucchi usati dall'allenatore tedesco per sorprendere gli avversari e confonderli quando la sua squadra sta attaccando: alcuni giocatori usano delle parole segrete per indicare ai compagni di squadra il punto in cui arriverà un passaggio, e se questo sarà lungo o corto. È stato proprio uno dei giocatori affrontati finora dai Blues a confessarlo al quotidiano inglese: 'Non avete idea di cosa succeda. Sanno esattamente cosa stanno facendo: così rendono gli attacchi più veloci e pericolosi, perché a volte chi ha la palla non deve nemmeno alzare lo sguardo per sapere dove sarà l'attaccante. Inoltre usano sempre parole diverse, quindi non puoi nemmeno intuirle durante la partita". I londinesi, con Tuchel, finora non hanno mai perso in 12 partite e hanno scalato la classifica: ora sono quarti, a cinque punti dal Leicester e sei dal Manchester United.