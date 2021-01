Chelsea, Piazon richiamato dal Rio Ave: piace in UK e al Bordeaux

Nuova avventura in vista per Lucas Piazon. L’attaccante di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito al Rio Ave, sarà richiamato alla casa madre dopo la più che positiva esperienza con il club lusitano. Per lui si profila una nuova destinazione: sulle sue tracce ci sono infatti Norwich e Stoke City oltre al Bordeaux.