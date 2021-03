Chelsea, Rudiger è rinato grazie a Tuchel. Il tedesco ora può rinnovare con i blues

Antonio Rudiger è diventato un elemento prezioso dello scacchiere di Thomas Tuchel. L'ex difensore della Roma, con l'arrivo in panchina del connazionale, è divenuto titolare inamovibile e i risultati sono sotto gli icchi di tutti: in 10 delle ultime 12 partite i blues non hanno subito reti. Per questo motivo, riporta il Daily Mail, si valuta il prolungamento di contratto del 28enne, che la scorsa stagione aveva la valigia in mano ed era stato anche accostato al Milan. Il giocatore ha un accordo con i londinesi fino al 2022.