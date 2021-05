Chelsea, zig zag e scacchi blu: le immagini della nuova maglia per la stagione 2021/2022

Zig zag, scacchi e un fulmine giallo sul fianco. Si presenterà così l'home kit del Chelsea in vista della prossima stagione, almeno secondo le indiscrezioni di Footy Headlines, specializzato proprio nelle divise da gioco delle principali squadre del mondo. I Blues, targati ancora Nike, vestiranno così una maglia del tutto inedita non tanto per i colori, che rispetteranno la tradizione, quanto per la fantasia decisamente atipica per il mondo del calcio.