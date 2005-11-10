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Colpaccio Hoffenheim, dall'Anderlecht arriva il baby De Cat
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Indicato da più parti come un talento generazionale, già titolare nell'Anderlecht ed esordiente nella nazionale maggiore, Nathan De Cat (17) ha scelto l'Hoffenheim per proseguire la sua carriera.
I tedeschi si sono infatti assicurati, con un contratto "a lungo termine" il centrocampista belga, battendo la concorrenza di altri importanti club europei. La cifra di acquisto dovrebbe aggirarsi sui venti milioni di euro.
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