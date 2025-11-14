Tra Bayern e Borussia è Klassiker anche sul mercato: nel mirino c'è il belga Nathan De Cat
Il Bayern Monaco starebbe cercando un accordo per portare a Monaco Nathan De Cat, promettente centrocampista dell’Anderlecht. A riferirlo è Sky Sport DE, che rivela come il Bayern lo consideri un potenziale erede di Leon Goretzka, con caratteristiche tecniche e fisiche ideali per il centrocampo di nuova generazione che il club intende costruire.
Tuttavia sembra che i bavaresi non siano l'unico top club europeo ad aver messo nel mirino il giovane talento belga, il quale parteciperà con la nazionale Under 17 alla prossima Coppa del Mondo di categoria in Qatar.
Tra le società interessate figura anche il Borussia Dortmund, consapevole del forte interesse del Bayern e pronto a inserirsi nella corsa al giocatore. Attualmente, De Cat è legato all’Anderlecht da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con quello della Bundesliga.
