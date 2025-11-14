De Cat verso la Germania: è in cima alla lista di Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Nathan De Cat è il grande obiettivo delle big di Germania, visto che sia Bayern Monaco che Borussia Dortmund lo considerano un centrocampista su cui intervenire in anticipo per evitare la concorrenza di tutte le grandi d'Europa. Secondo Sky Sports, entrambi i club hanno formalmente intensificato il monitoraggio del belga, inviando scout a diverse partite in questa stagione, dato che il 17enne è diventato un titolare fisso nell'Anderlecht.

I dirigenti del Bayern, Max Eberl e Christoph Freund, sono in prima linea. Ammirano la maturità tattica di De Cat, la sua capacità di dettare il ritmo in profondità e la sua struttura fisica imponente, una combinazione che, a loro avviso, potrebbe renderlo un successore a lungo termine di Leon Goretzka o un futuro pilastro nel centrocampo di Vincent Kompany. L'interesse del Bayern non è casuale: lo hanno già posizionato in cima alla loro lista di reclutamento a lungo termine.

Il Dortmund, noto per identificare i talenti d'élite prima che raggiungano il loro peak, considera De Cat con altrettanta priorità. Consapevoli della pressione del Bayern, vedono il belga come un elemento perfetto per la loro tradizione di sviluppare centrocampisti di grande potenziale, in grado di eccellere in un sistema veloce e di transizione. Il loro dipartimento scouting segue De Cat dal suo debutto in Europa League a 16 anni, e il club è pronto a competere aggressivamente per assicurarsi la sua firma.