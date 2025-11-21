Il Bayern guarda a un giovane talento belga: il 2008 De Cat piace molto a Kompany

Il Bayern Monaco lavora in prospettiva ed è pronto a lanciare un’offensiva per il talentuoso centrocampista dell’Anderlecht Nathan De Cat. Lo riferiscono i media belgi spiegando che il tecnico del club bavarese Vincent Kompany vorrebbe portare il connazionale classe 2008 a Monaco e ne avrebbe già parlato con il club in una sua recente visita in Belgio.

“Abbiamo parlato di tutto. Lui rimane fedele alla sua visione, ma ora lo fa a un livello più alto, con giocatori che possono correggersi. Abbiamo certamente parlato di club e giocatori, ma non specificamente dei nostri giocatori", sono le parole dell’allenatore dell’Anderlecht Bensik Hasi a Nieuwsblad a riguardo della visita di Kompany e dell’eventuale discussione sul futuro di De Cat.

Nonostante la giovane età il centrocampista vanta già 26 presenze, con due gol, in prima squadra con cui ha esordito anche nelle coppe europee. Con prestazioni che hanno attirato l’attenzione delle big come il Bayern che a gennaio, o più probabilmente in estate, cercherà di portare il giovane centrocampista in Germania e metterlo a disposizione del tecnico.