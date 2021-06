Coman chiede il raddoppio dello stipendio, il Bayern non ci sta: altro caso Alaba?

Situazione tesa in casa Bayern Monaco, dove si è al lavoro per il rinnovo di contratto di Kingsley Coman, esterno francese che un anno fa ha deciso la finale di Champions League contro il PSG. Secondo quanto riporta la Bild dalla Germania, l'esterno, che si è affidato all'agente Pini Zahavi, non ben visto in Baviera, avrebbe chiesto uno stipendio raddoppiato per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023, offerta rigettata dal Bayern Monaco, che offriva una cifra più bassa. Il francese al momento guadagna circa 7 milioni l'anno, e avrebbe richiesto un aumento a più di dieci. L'offerta del Bayern si fermerebbe a circa otto milioni annui. La trattativa è al momento bloccata, con il Bayern che teme in un nuovo "caso Alaba", per cui non si trovò l'accordo per il rinnovo e partito a costo zero in direzione Madrid qualche settimana fa.