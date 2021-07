Con Donnarumma il PSG ha nove portieri! In sei in uscita: i primi saranno Areola e Rico

Con l'acquisto di Gigio Donnarumma, annunciato ieri ufficialmente, il Paris Saint-Germain ha in rosa ben nove portieri! Lo riporta L'Equipe, che spiega come i piani del club parigino siano quelli di mantenere in rosa per la prossima stagione l'ex portiere del Milan, Keylor Navas e Alexandre Letellier, che sarà il terzo portiere. Sono sei dunque gli estremi difensori in uscita, da Sergio Rico e Alphonse Areola, che hanno offerte dall'estero, a Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas Lavallé, che dovranno trovarsi un nuovo club nel corso dell'estate.