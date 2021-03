Coppa di Portogallo, il Braga batte il Porto e vola in finale: 2-3 al Do Dragao

Dopo l'1-1 dell'andata in casa il Braga ha espugnato lo stadio Do Dragao e ha staccato il pass per la finale della Coppa di Portogallo. Doppietta di Ruiz nei primi 14' e tris di Piazon al 28' con Otavio che ha riaperto la partita al 30'. Pur in superiorità numerica dal 34' i padroni di casa non sono però riusciti a ribaltare la sfida e a nulla è valso il gol di Marega al 75'. Ora il braga attende la vincente di Benfica-Estoril, con i padroni di casa che dovranno difendere l'1-3 dell'andata ottenuto in trasferta.