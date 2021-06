Corea del Sud, Son segna il gol decisivo con il Libano con dedica speciale a Eriksen

vedi letture

Gol decisivo con dedica speciale. La Corea del Sud ha superato in rimonta 2-1 il Libano nelle qualificazioni per i prossimi mondiali del 2022. A segnare la rete decisiva è il giocatore del Tottenham Son. Dopo aver realizzato il rigore del definitivo sorpasso, il calciatore ha esultato facendo con le dita i numeri 2 e 3, ovvero il 23. Numero di maglia del suo ex compagno con la maglia degli Spurs Christian Eriksen.