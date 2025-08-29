Ufficiale Dalla Premier al ritorno Ligue 1, Sima lascia il Brighton e si accasa al Lens: le cifre

Era nell’aria, ora è ufficiale: Abdallah Sima è un nuovo giocatore del Lens. L’attaccante senegalese, 24 anni, lascia il Brighton dopo l’accordo raggiunto tra i due club sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, firmando un contratto quadriennale con i Sangue e Oro. Sima arriva dopo una stagione positiva al Brest, dove si è messo in evidenza con 12 reti (3 delle quali in Champions League) e 2 assist in 40 presenze complessive. Un rendimento che ha convinto la dirigenza del Lens a puntare forte su di lui per rinforzare un reparto offensivo che avrà bisogno di nuove energie in vista dei prossimi impegni in Ligue 1 e in Europa.

Nonostante la giovane età, l’ex Brighton vanta già un buon bagaglio di esperienza: in Ligue 1 ha collezionato 61 presenze con 12 gol e 4 assist, mentre nelle competizioni europee ha disputato 26 gare segnando 10 reti. Numeri che ne confermano l’efficacia sotto porta e la capacità di adattarsi a diversi contesti.

L’arrivo di Sima rappresenta un innesto importante per la squadra dell’Artois, che continua a lavorare per restare competitiva sia sul fronte nazionale che internazionale. Con la sua velocità, la sua duttilità e il suo fiuto del gol, l’attaccante senegalese è pronto a raccogliere la sfida e a diventare uno dei punti di riferimento dell’attacco giallorosso.