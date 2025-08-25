Ufficiale Colpo del Basilea: dal Lens arriva in prestito il talento svedese Jeremy Agbonifo

Il Basilea ha ufficializzato l’arrivo in prestito con opzione di acquisto, fino all’estate 2026, del talento svedese Jeremy Agbonifo, proveniente dal Lens, club di Ligue 1. Il 19enne esterno offensivo è cresciuto nel settore giovanile dell'Häcken di Göteborg, città natale, completando successivamente la formazione giovanile al Porto.

Agbonifo, rapido e dotato di un piede sinistro potente, è considerato un profilo molto interessante. Il direttore sportivo del Basilea, Daniel Stucki, ha commentato: "Lo seguivamo da tempo, ma prima non era alla nostra portata. È esplosivo con e senza palla, tecnicamente molto abile e gioca principalmente sul lato destro pur essendo mancino. Questo lo rende molto interessante per la nostra rosa".

La squadra svizzera aveva già notato il giovane di origini nigeriane sin dai tempi dell'Häcken, dove tra marzo e novembre 2024 ha collezionato 19 presenze, segnando 5 gol (3 in qualificazioni Conference League) e 3 assist. Durante la finestra invernale 2024/25 si è trasferito in prestito al Lens, totalizzando 8 presenze e un gol, prima di essere acquisito definitivamente dal club francese.

Con questo prestito, Agbonifo punta a fare il prossimo importante passo nella sua crescita e a rafforzare la profondità qualitativa della squadra. Lo stesso giocatore si è detto entusiasta: "Sono molto felice di unirmi al Basilea. Il club è noto a livello internazionale per lo sviluppo dei giovani. Mi considero un giocatore offensivo ed esplosivo, con un forte piede sinistro e amo gli uno contro uno per aiutare la squadra".