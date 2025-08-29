Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

In UK si spende tanto anche in Championship: il Southampton prende Jander a 12 mln

In UK si spende tanto anche in Championship: il Southampton prende Jander a 12 mln
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:11Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Il Southampton rinforza la mediana con l’arrivo di Caspar Jander. Il centrocampista tedesco, 22 anni, lascia il Norimberga e firma un contratto quadriennale con i Saints, che hanno investito complessivamente 10,4 milioni di sterline (12 milioni di euro): 8,7 milioni come quota fissa più 1,7 milioni legati a bonus.

Cresciuto nei settori giovanili di Borussia Dortmund e Schalke 04, Jander ha esordito tra i professionisti con l’MSV Duisburg a soli 18 anni. Dopo tre stagioni in terza divisione, è approdato al Norimberga, dove si è imposto subito come titolare in 2. Bundesliga. Nell’ultima annata ha collezionato 32 presenze su 34 in campionato, realizzando 3 gol e 9 assist, numeri che lo hanno reso uno dei centrocampisti più interessanti della categoria.

Il suo rendimento gli è valso anche la convocazione nell’Under 21 tedesca, con cui ha disputato l’Europeo estivo arrivando fino alla finale contro l’Inghilterra, chiusa con una medaglia d’argento. Per il Southampton si tratta di un innesto di prospettiva ma già pronto, capace di garantire qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Jander si unisce agli altri volti nuovi Joshua Quarshie e Damion Downs, anch’essi protagonisti della scorsa stagione in 2. Bundesliga.

