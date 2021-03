Danimarca, bocciatura per Eriksen nonostante il successo. Kjaer tra i migliori

vedi letture

Bocciatura per Christian Eriksen nonostante il successo della sua Danimarca ieri sera contro Israele, nella partita d'esordio di qualificazione a Qatar 2022. Ekstrabladet con un criterio che va dall'1 per il peggiore al 6 al migliore ha riservato appena un 2 al centrocampista dell'Inter: "La più grande stella della Danimarca è entrata nell'azione del 2-0, ma si distingue per un numero incredibile di errori. Raramente ha offerto prestazioni così deludenti". Diverso il trattamento riservato a Simon Kjaer, che merita un 5 su 6: "Solido in difesa, molti passaggi a buon fine a creare opportunità" è il giudizio dato al capitano degli scandinavi. Sufficienza per il danese Maehle (3/6). Senza voto i neo entrati Skov Olsen e Stryger Larsen.