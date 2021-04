Di Maria tranquillizza tutti dopo il furto: "Mia moglie sta migliorando e io amo tutto di Parigi"

Angel Di Maria tranquillizza tutti. L'esterno offensivo del Paris Saint-Germain, intervistato da BeIN Sports, ha commentato il furto subito nelle scorse settimane e parlato anche del suo rapporto con la città di Parigi: "Mia moglie sta migliorando, è stata un po' dolorante per qualche giorno, ma è normale. Non è facile riprendersi da una cosa del genere. Io però sono felice qui, la cosa più importante è che la mia famiglia si senta bene. Amo tutto di Parigi. La città è incredibile, ovunque tu guardi resta bellissima. L'ho sentito già nel momento in cui sono arrivato, da come mi salutavano le persone... Il mio sogno è vincere la Champions League con il Paris Saint Germain", le dichiarazioni del Fideo.