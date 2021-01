Diaby-Wirtz, 38 anni in due e decisivi nel 2-1 del Leverkusen sul Dortmund: gol e highlights

Continua a rallentare il Borussia Dortmund, sconfitto e superato dal Bayer Leverkusen. Ora per la squadra di Edin Terzic si fa durissima in chiave Meisterschale col Bayern distante sette punti e che questa sera potrebbe ulteriormente allungare, con la partita ad Augsburg. "Aspirine" ora al secondo posto, a pari punti col Lipsia che può però nuovamente staccarle visto l'impegno casalingo questa sera contro l'Union Berlino. Alla "BayArena" finisce 2-1 con il vantaggio di Diaby, passato anche in Italia giocando pochi minuti col Crotone; Julian Brandt firma il classico gol dell'ex che vale il momentaneo pari ma il nuovo wonder boy, il 17enne Wirtz segna il gol decisivo per il Leverkusen a dieci minuti dalla fine. Di seguito i gol e gli highlights: