Dinamo Zagabria, Krznar: "Meravigliosa impresa, di quelle che non osi neanche sognare"

La Dinamo Zagabria scrive una pagina di storia eliminando dall’Europa League il Tottenham, battuto 3-0 al Maksimir dopo la sconfitta per 2-0 nella gara di andata. Il tecnico dei croati Damir Krznar, in carica da pochi giorni dopo le dimissioni di Zoran Mamic, analizza la sfida con gli Spurs che è valsa il pass per i quarti di finale: “Bella, meravigliosa, partita, un' impresa di quelle che non osi neanche sognare. Congratulazioni a tutta la squadra dal primo al ventitreesimo giocatore, anche quei due che non erano in formazione e congratulazioni a tutta la società. Il Tottenham era lo stesso dell'andata, abbiamo fatto una correzione nella nostra squadra, correggendo dove stavamo sbagliando. Abbiamo chiuso bene le vie centrali e ci siamo alzati, siamo stati stretti e questo ci ha dato grandi possibilità. Il sorteggio di domani? Ci piace la posizione in cui ci troviamo e lasciamo che sia il destino a decidere il nostro avversario. Ci prepareremo al meglio come abbiamo fatto col Tottenham ”.