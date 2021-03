Doku la nuova baby star del Belgio: un gol, due assist. Il Rennes pronto a far cassa

La nuova star del Belgio si chiama Jeremy Doku. 26 milioni per portarlo in Francia, un maxi investimento quello del Rennes che sta ripagando. Seconda rete in Nazionale per il diciottenne arrivato dall'Anderlecht, talento puro e carattere infuocato. Un tiro, un gol. Poi due assist, il 93% di passaggi accurati come ha rilevato Squawka. Un crack potenziale, un giocatore sul quale si stanno posando le attenzioni delle grandissime d'Europa. E il Rennes, nonostante il maxi investimento, si prepara a far cassa, non solo con Eduardo Camavinga...