Domani la finale di Europa League, Emery: "Momento storico, ma vogliamo viverne altri"

Domani a Danzica la finale di Europa League tra il Manchester United e il Villarreal di Emery, re della competizione con tre vittorie (alla guida del Siviglia) e adesso pronto per la prima finale europea nella storia del Villarreal: "Questa finale è speciale perché parliamo di una piccola città, che ha una buona considerazione a livello calcistico sia in Spagna che in Europa. Per quattro volte il club era arrivato a un passo dalla finale: una contro l'Arsenal in Champions League, tre in Europa League contro Valencia, Porto e Liverpool. Questa quinta volta abbiamo superato la barriera e siamo in finale. Questo è un progetto solido, stabile, che supera questo limite. È un momento storico e vogliamo viverne altri".