Domani PSG-Lille, niente turnover per Galtier: "Vogliamo passare il turno"

Il tecnico del Lille Christophe Galtier non fa calcoli in vista del match di domani contro il PSG e valido per gli ottavi di finale di Coppa di Francia: "Credo di avere due squadre A. Ci saranno delle rotazioni in virtù delle partite ravvicinate. Ma schiererò una squadra molto molto molto competitiva. Domani abbiamo l'ambizione di cercare la qualificazione e non possiamo avere una rotazione così ampia. Perché giochiamo a Parigi, sono gli ottavi di finale, affrontiamo il PSG e la partita è importante".