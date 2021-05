Domenica il Superclasico su Sportitalia

Sarà un week end da non perdere per gli appassionati di calcio. Torna il Superclasico Boca Juniors-River Plate e questa volta in palio c’è la semifinale della Liga Profesional de Futbol che sta entrando nella sua fase decisiva. La grande sfida tra le due squadre più conosciute del calcio argentino sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre in HD sul canale 560) domenica 16 maggio 2021 a partire dalle ore 22,30.

Sarà il culmine di un fine settimana all’insegna del grande calcio sudamericano. Sportitalia trasmetterà live tutte le sfide dei quarti di finale della Liga Profesional de Futbol e anche la partita d’andata della finale del Carioca tra Fluminense e Flamengo. Una due giorni da non perdere.

Quello che andrà in scena domenica sera sarà il terzo Superclasico del 2021. Fin qui solo pareggi tra Boca Juniors e River Plate: 2-2 nella Copa Diego Maradona il 2 gennaio scorso e 1-1 nella 5° giornata della Liga il 14 marzo. Questa volta, però, uno dei due giganti dovrà uscire vincitore.

Il Superclasico Boca Juniors-River Plate e tutte le altre gare del campionato argentino e del Carioca saranno visibili anche attraverso la piattaforma SI Smart, a disposizione per i possessori di smart tv dotate della tecnologia Hbttv, e sulla App Sportitalia scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick. e Android Tv. Tutto senza la necessità di abbonamento e senza spendere nemmeno un euro