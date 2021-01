Dopo l'esonero di ieri, Lampard può tornare subito in pista. Il Celtic lo valuta per il post Lennon

Frank Lampard e Steven Gerrard potrebbero affrontarsi di nuovo, stavolta come allenatori. Lo Scottish Sun indica l'ex tecnico del Chelsea come uno dei favoriti alla successione di Neil Lennon sulla panchina del Celtic Glasgow. Un'idea, per ora, che però potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Lampard potrebbe rimettersi subito in gioco e superare la delusione di un esonero molto doloroso.