Durissimo botta e risposta Guardiola-Tebas: "Pep, avresti vinto tanto senza doping economico?"

Vola sui social la polemica, durissima, tra Josep Guardiola e Javier Tebas. Intervistato nei giorni scorsi da Tv3 Catalunya, il tecnico del Manchester City ha usato parole durissime nei confronti del numero uno della Liga: “Tebas sa tutto, più di chiunque altro... In Premier c’è una gestione migliore, si vede anche in Asia. Che impari da lì come fanno e probabilmente Barça, Madrid, Atlético, Valencia avranno tutti più risorse per poter fare gli investimenti che devono fare”.

Non è mancata la risposta di Tebas. Via Twitter, in maniera abbastanza piccata: “Pep, dalla Premier imparo ogni giorno, sarebbe bello se ti insegnassero qualcosa sulla macroeconomia del calcio, sugli effetti dei club sull'inflazione dei salari, sulla demografia, sulla penetrazione della pay tv, sulla Cina... e dell'assoluzione al TAS avremo novità”. Il riferimento, per la cronaca, è all’annullamento della squalifica nei confronti del City, inizialmente escluso per due anni dalle coppe europee per la violazione del Fair Play finanziario. Ma la polemica è continuata.

Pep de la Premier aprendo todos los días, sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de tv de pago, de china... y de la absolución en el TAS tendremos noticias. https://t.co/9VixVnRD6i — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 5, 2021

La risposta di Pep. Sempre via Twitter, il catalano ha attaccato a sua volta molto duramente Tebas: “Javier, guarda il campionato spagnolo degli ultimi due decenni: tanti campioni di Barça e Madrid. Così tanti. Finalisti di Champions con Valencia e Atlético. Tante le Europa League con il Siviglia come grande dominatore e l'ultimo del Villarreal. L’Europeo con Luis Aragonés, il Mondiale e un altro Europeo con Vicente del Bosque. Messi e Cristiano Ronaldo che da noi fanno cose mai viste e che non vedremo più. Ammirazione e stima da tutto il mondo, ma il problema sono i club di proprietà degli stadi? Io non capisco di macroeconomia, di demografia, di penetrazione della pay TV, o di Cina. Per questo ci sei tu, a dirci perché siamo ancora così lontani dalla Premier League dopo due decenni così incredibili del calcio spagnolo. Perché non ce lo dici e risolvi la situazione?”.

Jo no entenc de macroeconomia, ni demografia, ni la penetració de la TV de pagament, ni de la Xina.

Per això estàs tu, perquè ens expliquis per què encara estem tan lluny de la Premier després de dues dècades brutals del futbol espanyol.

Perquè ens ho expliquis i… ho solucionis. — PepTeam (@PepTeam) July 5, 2021

Poteva finire qui? Ovviamente no. Perché, in quella che è diventa una corsa all’ultima risposta, ecco Tebas, questa volta in catalano: “Stimato Pep, dato che non segui da vicino l’argomento, te lo spiego. Come puoi vedere, negli ultimi anni abbiamo accorciato le distanze con la Premier. La Liga vende in maniera centralizzata i suoi diritti televisivi da soli sette anni, la Premier lo fa da trenta. Inoltre, il Regno Unito ha venti milioni di abitanti in più della Spagna. Cresciamo ogni anno, i nostri club sono in attivo da sette anni. Bisogna preoccuparsi di più per il City Group, che ha accumulato un miliardo di perdite nelle ultime stagioni. Non sono investitori, sono distruttori di denaro che creano inflazione. Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico”. Appuntamento alla prossima puntata.