Ufficiale Ecco il bomber per lo United: Mbeumo ufficiale fino al 2030, affare da 80 milioni

L'attesa è finita, Bryan Mbeumo si è unito ufficialmente al Manchester United. L'attaccante camerunense di 25 anni lascia il Brentford per 80 milioni di euro circa e da 13º miglior marcatore di sempre in Premier League, avendo segnato 70 gol in 242 partite. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale con i Red Devils fino al 2030 e va a rinforzare un reparto che ha visto pesare molto l'assenza in area di rigore di Hojlund e Zirkzee.

Comunicato ufficiale

"Il Manchester United è lieto di confermare che Bryan Mbeumo si è unito al club, in attesa della registrazione ufficiale. Il nazionale camerunese ha firmato un contratto fino a giugno 2030, con opzione per un ulteriore anno.

La scorsa stagione, Mbeumo, 25 anni, ha segnato 20 gol in Premier League, il quarto miglior risultato del campionato, e ha fornito altri otto assist. Dalla promozione del Brentford nella massima serie, Mbeumo ha mantenuto una media impressionante di 18 contributi a gol per stagione", la chiosa dell'annuncio del club inglese.

Jason Wilcox, Direttore del Settore Calcistico, ha dichiarato: "Il record di gol e assist di Bryan in Premier League è eccezionale, la sua straordinaria continuità lo ha reso uno dei giocatori più produttivi in Inghilterra nelle ultime tre stagioni. La fiducia di Bryan nel nostro progetto e la sua determinazione a unirsi al club hanno confermato che fosse il profilo perfetto per il Manchester United e per la cultura che stiamo sviluppando. Siamo entusiasti di aver concluso l’ingaggio di un altro dei nostri obiettivi principali prima della tournée precampionato. L’esperienza negli Stati Uniti sarà l’occasione perfetta per Bryan per lavorare con Rúben e i suoi nuovi compagni di squadra, mentre ci prepariamo per una stagione emozionante".