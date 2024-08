Ufficiale Ecco l'ufficialità: De Ligt passa al Man United fino al 2029. Ritroverà Ten Hag e Onana

vedi letture

Salutato come si deve il Bayern Monaco e la piazza di tifosi che ha tentato in tutti i modi di farlo restare con la maglia dei Die Roten (anche tramite una petizione firmata), ora è ufficiale. Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore del Manchester United.

Affare completato con il club tedesco per 45 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, dunque trasferimento complessivo da 50 milioni di euro. Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, prima dell'ufficialità, c'è un retroscena importante che fa capire quanto De Ligt volesse approdare ai Red Devils: per due mesi l'olandese non ha preso in considerazione altre offerte se non il Man United. Una cosa è certa: adesso il centrale 25enne potrà ricongiungersi con Erik ten Hag, suo ex allenatore ai tempi dell'Ajax. Non solo, rivedrà anche André Onana, sempre ex compagno nel club dei lancieri.

Il comunicato ufficiale. "Il Manchester United è lieto di confermare che Matthijs de Ligt si è unito al club, previa registrazione. L'olandese ha firmato un contratto fino al giugno 2029, con l'opzione di prolungamento per un ulteriore anno".