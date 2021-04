Emre Can dopo l'eliminazione: "Perso contro i migliori al mondo, siamo orgogliosi"

vedi letture

Emre Can ha parlato ai canali ufficiali della UEFA al termine della sfida contro il Manchester City, persa per 2-1 dal Borussia Dortmund, che viene così eliminato dalla Champions League: "Nel complesso abbiamo giocato bene, ma alla fine non ci ha aiutato molto. Possiamo però essere orgogliosi di noi stessi. Abbiamo giocato forse contro la squadra migliore del mondo e siamo stati in grado di tenere il passo. È doloroso essere eliminati, perché abbiamo avuto la possibilità di passare il turno".