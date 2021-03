En-Nesyri dal dischetto rianima il Siviglia. Servono due gol per andare ai supplementari

Il Siviglia accorcia le distanze al 68', grazie a un calcio di rigore conquistato da de Jong (fallo di Emre Can) e trasformato da En-Nesyri. La formazione andalusa ora torna in corsa per la qualificazione: serviranno due reti per portare il match ai supplementari.