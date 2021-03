Eredivisie, la Roma è avvertita: un super Ajax spazza via il Den Haag con un pokerissimo

Prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League, l’Ajax di Ten Hag spazza via il Den Haag nella ventisettesima giornata di Eredivisie, con un netto 5-0 senza appello. A segno Rensch, Brobbey, Klassen, Alvarez e Tadic, che sigillano il pokerissimo finale. I lancieri fuggono via in classifica, con un vantaggio enorme sul PSV secondo, ora a -11 in campionato. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Ajax 66

PSV 55

AZ 55

Vitesse 52

Feyenoord 48

Groningen 43

Utrecht 40

Twente 37

Heracles 36

Heerenveen 34

Fortuna Sittard 34

Sparta Rotterdam 31

Zwolle 29

RKC 26

Willem II

VVV-Venlo 22

Emmen 15

Den Haag 15