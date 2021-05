Eric Garcia è a Barcellona: oggi le visite, martedì verrà presentato

Il giorno dopo la finale di Champions League persa con il "suo" Manchester City, Eric Garcia raggiunge Barcellona, pronto per firmare il suo nuovo contratto con i blaugrana. Il centrale spagnolo, che non ha disputato la finale ma ha assistito dalla tribuna alla sconfitta dei citizens, come riporta El Mundo Deportivo, ha raggiunto in auto Barcellona, svolgendo nel primo pomeriggio le visite mediche. Il centrale firmerà nelle prossime ore il suo contratto con i catalani, tornando in Spagna da parametro zero. Già domani sarebbe atteso il comunicato ufficiale, con la giornata di martedì che dovrebbe essere buona per la presentazione del classe 2000.