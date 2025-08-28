Ufficiale Espanyol, torna Urko Gonzalez dalla Real Sociedad: il difensore firma per 5 anni

L’Espanyol ha annunciato sui propri canali ufficiali il ritorno del difensore centrale Urko Gonzalez de Zarate che aveva vestito la maglia dei catalani già nella seconda parte della scorsa stagione collezionato 17 presenze più che positive, diventando uno dei protagonisti della salvezza, che hanno spinto la società a lavorare nel corso dell’estate per il suo ritorno.

Il giocatore classe 2001 lascia così la Real Sociedad, dove ha collezionato 16 presenze in prima squadra, e si trasferisce a Barcellona a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2030.