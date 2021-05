Everton, Ancelotti: "Il prossimo anno saremo pronti per lottare per il titolo"

Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, è certo che il prossimo anno sarà quello buono per portare i Toffees a caccia di obiettivi sempre più nobili: "Credo che il prossimo campionato saremo pronti per competere per il titolo. Siamo sulla strada giusta per farlo, anche considerando quanto si è visto in questa stagione. Siamo sempre stati competitivi, soprattutto con i club più forti del campionato. Abbiamo ottenuto dei risultati che hanno dato fiducia a me e alla società in vista del futuro".